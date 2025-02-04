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رياضة

تقرير يبرز طول قفزة رونالدو بهدفه أمام الوصل أمس (فيديو)

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، حديث الجماهير عبر السوشيال ميديا بعد تسجيله هدفًا رائعًا برأسية مذهلة في شباك الوصل الإماراتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة  في دوري أبطال آسيا، انتهت بفوز النصر السعودي برباعية نظيفة.

وفقا لصحيفة "الرياضية"، فقد بلغ ارتفاع القفزة التي نفذها رونالدو 2.44 متر (8 أقدام). 

واحتفل النجم البرتغالي بطريقة لافتة، إذ أشار إلى الجماهير وكأنه يقول إنه حلق في الهواء مثل الطائرة قبل أن يسدد الكرة برأسه.

 

 

 

وسجل رونالدو ثنائية رائعة في الدقيقتين 44 و78 من عمر المباراة، حيث سجل الأول من ركلة جزاء، والثاني من ضربة رأسية مذهلة.

وجاءت هذه الثنائية، في مباراته الأخيرة بعمر الـ39 عاما، حيث سيتم عامه الـ40، غدًا الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري.

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