تقرير يبرز طول قفزة رونالدو بهدفه أمام الوصل أمس (فيديو)

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، حديث الجماهير عبر السوشيال ميديا بعد تسجيله هدفًا رائعًا برأسية مذهلة في شباك الوصل الإماراتي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا، انتهت بفوز النصر السعودي برباعية نظيفة.

وفقا لصحيفة "الرياضية"، فقد بلغ ارتفاع القفزة التي نفذها رونالدو 2.44 متر (8 أقدام).

واحتفل النجم البرتغالي بطريقة لافتة، إذ أشار إلى الجماهير وكأنه يقول إنه حلق في الهواء مثل الطائرة قبل أن يسدد الكرة برأسه.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



أي إرتقاء، أي إنهاء، هدف خيالي من الأسطورة



كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث للعالمي



النصر 3-0 الوصل



😱😱😱😱💛💛💛💛💛#النصر_الوصل pic.twitter.com/gLMf52gVzn — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_li5) February 3, 2025

صـاروخ ماديـــرا 🚀 pic.twitter.com/FFwKrXAk3M — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 3, 2025

وسجل رونالدو ثنائية رائعة في الدقيقتين 44 و78 من عمر المباراة، حيث سجل الأول من ركلة جزاء، والثاني من ضربة رأسية مذهلة.

وجاءت هذه الثنائية، في مباراته الأخيرة بعمر الـ39 عاما، حيث سيتم عامه الـ40، غدًا الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.