الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الري يتدخل لحل مشكلة موظفة ويشدد: "لن أسمح بالتهاون"

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

في لفتة إنسانية تدخل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لحل مشكلة إحدى موظفات الري بديوان مديرية القليوبية ببنها التي لديها مشكلة تخص السكن الإداري وقال حرفيا للموظف المسئول عنها «ماليش فيه المشكلة تتحل فوري».

وزير الموارد المائية يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا

100 ألف جنيه عقوبة مخالفة قانون الموارد المائية والري

وزير الموارد المائية والري في زيارة للقليوبية 


جاء ذلك خلال زيارة وزير الري الي محافظ القليوبية حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتضمنت الجولة زيارة مشروع قنطرة فم كفر مويس ببنها بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه بجانب ديوان مديرية الري بالقليوبية في العاصمة بنها وعقد لقاء مشتركا مع مهندس الوزارة في نقابة المهندسين بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية.

مليار ونصف المليار جنيه استثمارات في قنطرة فم كفر مويس بنها 


قال وزير الري في لقاء مشترك مع نقابة المهندسين بالقليوبية مليار ونصف المليار  جنيه استثمارات في قنطرة فم كفر مويس وهو جزء من استثمارات كبري في محافظة القليوبية ومحافظات الجمهورية من أجل العمل علي تقديم منظومة ري متقدمة خلال الفترة المقبلة مشيرا أنه تفقد المشروع في مركز بنها والتأكيد علي تنفيذه في اسرع وقت والمواصفات المطلوبة 
أضاف الوزير أن التعاون مع محافظة القليوبية لا حدود له من أجل العمل المشترك للوصول لمشروعات خدمية ونفع عام يعود علي المواطنين والاقليم بالخير وحسن استغلال الموارد مشيرا أن يعمل علي تنفيذ إدارة منضبطة لاستغلال موارد الوزارة واسترداد حقوق الوزارة في كل القطاعات.

وزير الري: حصر المخالفات التي تتم على نهر النيل 


أكد وزير  الري أنه لابد من حصر المخالفات التي تتم علي نهر النيل ولكن المهندس عليه أعباء كبيرة وإمكانيات محدودة معترفا بوجود نقص شديد في المهندسين مما يحتاج التدريب والتطوير من الأداء وإدخال فنيات جديدة مشيرا أن هناك جيل جديد لمنظومة الري من تقنيات وآليات يتطلب تدريب وتوفير هذه الإمكانيات من خلال البرامج التدريبية لاستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال حد ادني من التدريب سنويا وعدد ساعات تدريبية مطلوبه من كل مهندس للتدريب علي كل ماهو جديد في مجال اعمال وزارة الري.


شدد الوزير علي ضرورة التوسع في استخدام الأجهزة التكنولوجية من درونز وغيرها من التقنيات الحديثة قائلا «ليس هناك مشكلة في أننا نتعلم» ونوسع في توفير الأجهزة الحديثة للقاظ علي منظومة الري باحدث الطرق مشيرا إلي أهمية الحوكمة وحل مشاكل المزارعين مما يساعد علي تقييم الموظفين والعاملين بناءا علي الأداء لان في 15 الف موظف يتمتعون بحافز الأداء.

وزير الموارد المائية والري: لازم الوزارة يبقي فيها سيستم 


قال وزير الموارد المائية والري «لازم الوزارة يبقي فيها سيستم ولايقوم علي أشخاص حتي لو كان الوزير نفسه.. محتاجين عمل يجهد وحرفية ولن اسمح بالتهاون» مشيرا إلي وجود مطلوب تحليل المعلومات بشكل دقيق يساهم في دفع العمل والنهوض بالوزارة 
انتقد الوزير وجود سلبية بعض الموظفين الذين يتهربون من التدريب وتطوير الأداء ويكتفون بالعمل المكتبي ولايستفدون من فرص التدريب المطلوبة 
قال المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أن التعاون مع وزارة الري يسير بخطي ثابته من خلال التنسيق لإقامة مشروعات استثمارية على أراضي الري طبقا للمعايير والاشتراطات التي تضمن عدم التأثير سلبًا على منظومة الموارد المائية والرى وحل مشكلات المواطن والمزارعين الخاصة بهذا القطاع.
أشار محافظ القليوبية أن الوزارة والمحافظة وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق المحافظة.

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو
وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى نقابة المهندسين بالقليوبية

مواد متعلقة

وزير الري يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا

وزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي

وزير الري يتابع أعمال هيئة المساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها

وزير الري: وجود تعاون مائي فعال على أحواض الأنهار الدولية يعد أمرا وجوديا بالنسبة لمصر
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات الثلاثاء 4 فبراير 2025 (آخر تحديث)

آخر تحديث في أسعار القصدير اليوم الثلاثاء 04- 02- 2025 بالبورصات العالمية

سعر الذهب في السعودية بحركة التداولات، عيار 21 يصل لهذا السعر

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 4-2- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي أتلتيكو والسيتي.. مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية