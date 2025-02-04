وزير الري يتدخل لحل مشكلة موظفة ويشدد: "لن أسمح بالتهاون"

في لفتة إنسانية تدخل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لحل مشكلة إحدى موظفات الري بديوان مديرية القليوبية ببنها التي لديها مشكلة تخص السكن الإداري وقال حرفيا للموظف المسئول عنها «ماليش فيه المشكلة تتحل فوري».

وزير الموارد المائية والري في زيارة للقليوبية



جاء ذلك خلال زيارة وزير الري الي محافظ القليوبية حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتضمنت الجولة زيارة مشروع قنطرة فم كفر مويس ببنها بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه بجانب ديوان مديرية الري بالقليوبية في العاصمة بنها وعقد لقاء مشتركا مع مهندس الوزارة في نقابة المهندسين بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية.

مليار ونصف المليار جنيه استثمارات في قنطرة فم كفر مويس بنها



قال وزير الري في لقاء مشترك مع نقابة المهندسين بالقليوبية مليار ونصف المليار جنيه استثمارات في قنطرة فم كفر مويس وهو جزء من استثمارات كبري في محافظة القليوبية ومحافظات الجمهورية من أجل العمل علي تقديم منظومة ري متقدمة خلال الفترة المقبلة مشيرا أنه تفقد المشروع في مركز بنها والتأكيد علي تنفيذه في اسرع وقت والمواصفات المطلوبة

أضاف الوزير أن التعاون مع محافظة القليوبية لا حدود له من أجل العمل المشترك للوصول لمشروعات خدمية ونفع عام يعود علي المواطنين والاقليم بالخير وحسن استغلال الموارد مشيرا أن يعمل علي تنفيذ إدارة منضبطة لاستغلال موارد الوزارة واسترداد حقوق الوزارة في كل القطاعات.

وزير الري: حصر المخالفات التي تتم على نهر النيل



أكد وزير الري أنه لابد من حصر المخالفات التي تتم علي نهر النيل ولكن المهندس عليه أعباء كبيرة وإمكانيات محدودة معترفا بوجود نقص شديد في المهندسين مما يحتاج التدريب والتطوير من الأداء وإدخال فنيات جديدة مشيرا أن هناك جيل جديد لمنظومة الري من تقنيات وآليات يتطلب تدريب وتوفير هذه الإمكانيات من خلال البرامج التدريبية لاستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال حد ادني من التدريب سنويا وعدد ساعات تدريبية مطلوبه من كل مهندس للتدريب علي كل ماهو جديد في مجال اعمال وزارة الري.



شدد الوزير علي ضرورة التوسع في استخدام الأجهزة التكنولوجية من درونز وغيرها من التقنيات الحديثة قائلا «ليس هناك مشكلة في أننا نتعلم» ونوسع في توفير الأجهزة الحديثة للقاظ علي منظومة الري باحدث الطرق مشيرا إلي أهمية الحوكمة وحل مشاكل المزارعين مما يساعد علي تقييم الموظفين والعاملين بناءا علي الأداء لان في 15 الف موظف يتمتعون بحافز الأداء.

وزير الموارد المائية والري: لازم الوزارة يبقي فيها سيستم



قال وزير الموارد المائية والري «لازم الوزارة يبقي فيها سيستم ولايقوم علي أشخاص حتي لو كان الوزير نفسه.. محتاجين عمل يجهد وحرفية ولن اسمح بالتهاون» مشيرا إلي وجود مطلوب تحليل المعلومات بشكل دقيق يساهم في دفع العمل والنهوض بالوزارة

انتقد الوزير وجود سلبية بعض الموظفين الذين يتهربون من التدريب وتطوير الأداء ويكتفون بالعمل المكتبي ولايستفدون من فرص التدريب المطلوبة

قال المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أن التعاون مع وزارة الري يسير بخطي ثابته من خلال التنسيق لإقامة مشروعات استثمارية على أراضي الري طبقا للمعايير والاشتراطات التي تضمن عدم التأثير سلبًا على منظومة الموارد المائية والرى وحل مشكلات المواطن والمزارعين الخاصة بهذا القطاع.

أشار محافظ القليوبية أن الوزارة والمحافظة وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق المحافظة.

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

وزير الموارد المائية والري في زيارة لمحافظة القليوبية،فيتو

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