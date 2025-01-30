عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالي، والاستعداد للموسم الصيفي ٢٠٢٥، وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها، ومتابعة حالة الري وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظة.

وزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل المحطات ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل).



وقد وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالاستمرار فى تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفى القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضًا بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.



كما وجه سيادته بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الأعمال اللازمة للتغذية بالتيار الكهربائى لمحطات الطوارئ المقرر تركيبها بمنطقة وادى النقرة لضمان عمل المحطات بكفاءة خلال الموسم الصيفى المقبل، بالإضافة لصيانة ماكينات الأعشاب بالمحطات لمنع التأثير سلبًا على وحدات الرفع بالمحطات وبالتبعية التأثير سلبًا على قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.

كما قام الدكتور سويلم بالتوجيه لقطاع تطوير الري بوضع خطة تنفيذية لتطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين.

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