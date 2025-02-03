جمع 160 مليون جنيه وشرد مئات العمال، سقوط الثعلب المصري ملك التأشيرات في الكويت

تمكنت سلطات الأمن فى الكويت من الإيقاع بعصابة تجار إقامات مخالفة يتزعمها مواطن مصري شهير بـ «الثعلب» ويعاونه فى تجارة الإقامات موظف فى شئون الإقامة، وآخر فى القوى العاملة.

سقوط عصابة الثعلب المصري فى الكويت

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة فى البلاد، من توجيه ضربة كبيرة لتجار الاقامات عبر ضبط تشكيل عصابي أطلقت عليه وسائل الإعلام عصابة الثعلب المصري، بتهمة الاتجار بالإقامات يتألف من 3 أشخاص يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظف في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.

وحسب مصادر أمنية، أن معلومات وردت إلى مباحث قطاع شؤون الإقامة فى الكويت، عن شبكة اتجار بالإقامات يتزعمها مقيم مصري يلقب بـ"الثعلب" بين أبناء الجالية، ونشطت الشبكة في تسهيل نقل الإقامة لمخالفين داخل البلاد مقابل مبالغ مالية، واستقدام عمالة من الخارج مقابل مبالغ طائلة أيضًا.

وتابعت المصادر الأمنية، أنه بناء للمعلومات تم تشكيل فريق بحث وتحر لجمع خيوط القضية، حيث تبين أن "الثعلب" يعاونه موظفان في "شؤون الإقامة" و"القوى العاملة"، ويتم تقاضي مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت وتصل إلى 2000 دينار وأكثر لاستقدام العامل من الخارج.

الثعلب المصري يتزعم التجارة فى الإقامات، فيتو

وأشارت المصادر، إلى أن التحريات أثبتت أن أفراد العصابة الثلاثية تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي وبدون أرشيف لحوالي 275 ترخيص شركة بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملًا، وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.

الثعلب المصري وشريكيه تمكنوا من ترخيص شركات ونقل إقامات

وأوضحت المصادر الأمنية، أنه تم تتبع خيوط العصابة وصولًا إلى الإيقاع بـ الثعلب المصري وشريكيه، الذين قدموا اعترافات عن تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من مليون دينار، فيما تم استدعاء كل أصحاب الشركات التي تبين أن غالبيتهم قاموا باستخراج الرخص التجارية لهذا الغرض، والبعض منهم قام بإغلاقها بمجرد ما قام بتحويل الإقامة وتسلم المبلغ المالي، الأمر الذي جعل بعض العمال يسير في البلاد مخالفًا للقانون دون معرفة بوضعه القانوني.

وذكرت أنه تم وضع "بلوك" على جميع المخالفين، وإحالة من تم ضبطه إلى النيابة، لاتخاذ ما تراه وفق الإجراءات القانونية.

وأوضحت المصادر الأمنية الكويتية، أن العامل الذي يبادر إلى الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالإقامات يعفى من العقوبة، أكدت على التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات ومخالفة قوانين البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.