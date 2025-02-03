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اقتصاد

رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وزير الاستثمار لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان سبل تنمية التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، وبما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي تقدير بلاده لدولة مصر الشقيقة، وحرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالنتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة ودورها الملموس في تنمية أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

 

ومن جانبه نقل  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تحيات  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أخيه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ودعوته إلى زيارة جمهورية مصر العربية، موجها الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا على استضافة فعاليات اللجنة التجارية المشتركة.

 

 

حضر اللقاء  خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى دولة الكويت، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والوزير مفوض تجاري عصام بريقع.

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المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب الاستثمار

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