الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

مصر والكويت توقعان محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المشتركة

اجتماع اللجنة الوزارية
اجتماع اللجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية

وقعت جمهورية مصر  العربية ودولة الكويت محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، حيث وقعها عن الحكومة المصرية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الحكومة الـكـويـتية خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة.

وقد عقدت اللجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة اجتماعات دورتها الأولى في دولة الكويت خلال الفترة 2-3 فبراير 2025، في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت من أجل تعميق وتنمية العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، وبفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين  الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ  مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لتعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها نحو آفاق أرحب وأشمل.
واستنادا للمادة الثامنة من "اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت" والموقعة في عام 2014.

 

وترأس اجتماعات الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وترأس الاجتماعات عن الجانب الكويتي خليفة عبدلله العجيل العسكر، وزير التجارة والصناعة، كما شارك في أعمال اللجنة عدد من المسئولين من الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين.

وتضمنت أعمال اللجنة اجتماعات كبار المسئولين والخبراء تراسها عن الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الكويتي زياد عبدالله الناجم، وكيل وزارة التجارة والصناعة.

وتم الاتفاق بين البلدين على تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات تضمنت المجال التجاري، والمجال الصناعي" فيما يتعلق المواصفات والجودة، والتنمية الصناعة، تنمية الصادرات الصناعية"، وكذا فى مجال التعاون بين الغرف التجارية، والتعاون في المجال الجمركي، والتعاون فى مجال سلامة الغذاء، والتعاون في مجال الزراعة.

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الكويت التجارية المصرية ـ الكويتية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

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