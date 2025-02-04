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رياضة

أتلتيكو مدريد يطارد الريال، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 22

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 22

ترتيب الدوري الاسباني، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني 2025 بعد مرور الجولة الـ 22 بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد و4 نقاط عن منافسه التقليدي برشلونة.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 22

1- ريال مدريد 49 نقطة 
2- أتلتيكو مدريد 48 نقطة
3- برشلونة 45 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 41 نقطة
5- فياريال 37 نقطة
6- رايو فاليكانو 32 نقطة
7- جيرونا 31 نقطة
8- أوساسونا 30 نقطة
9- ريال مايوركا 30 نقطة
10- ريال بيتيس 29 نقطة
11- ريال سوسييداد 28 نقطة
12- إشبيلية 28 نقطة
13- سيلتا فيغو 25 نقطة
14- خيتافي 24 نقطة
15- لاس بالماس 23 نقطة
16- ليجانيس 23 نقطة
17- إسبانيول 23 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس 21 نقطة
19- فالنسيا 19 نقطة
20- بلد الوليد 15 نقطة

جدول ترتيب الدوري الاسباني

و أعلن نادي ريال مدريد رسميا،عن تقدمه بشكوى ضد طاقم تحكيم مواجهة الميرنجي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني - الليجا.

 

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول، بهدف دون رد، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني - الليجا.

 

ريال مدريد يوضح أسباب شكوى حكم مباراة إسبانيول 

 وقال ريال مدريد، في بيانه: "تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري".

 

 

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد انتقد أخطاء التحكيم في مباراة إسبانيول، وأشار إلى أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول بعد التدخل العنيف على كيليان مبابي "لا يمكن تفسيره".

ويستعد ريال مدريد لمباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد، يوم السبت المقبل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، برصيد 49 نقطة، بينما يحل أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

 

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