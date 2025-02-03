ريال مدريد يشكو حكم مباراته أمام إسبانيول في الليجا

أعلن نادي ريال مدريد رسميا، مساء اليوم الإثنين، عن تقدمه بشكوى ضد طاقم تحكيم مواجهة الميرنجي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني - الليجا.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول، بهدف دون رد، أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني - الليجا.

ريال مدريد يوضح أسباب شكوى حكم مباراة إسبانيول

وقال ريال مدريد، في بيانه: "تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري".

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد انتقد أخطاء التحكيم في مباراة إسبانيول، وأشار إلى أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول بعد التدخل العنيف على كيليان مبابي "لا يمكن تفسيره".

ويستعد ريال مدريد لمباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد، يوم السبت المقبل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، برصيد 49 نقطة، بينما يحل أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

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