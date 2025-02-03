180 دقيقة تفصل ليفاندوفسكي عن تجديد عقده تلقائيًّا مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من تجديد عقده تلقائيا مع النادي الكتالوني.

ويرتبط ليفا بعقد مع البارسا حتى صيف 2026، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يحتاج ليفاندوفسكي للمشاركة في 55% من المباريات لتجديد عقده تلقائيا مع برشلونة، ولم يتبقَ له سوى مباراتين لتحقيق ذلك.

مباريات ليفاندوفسكي مع برشلونة



خاض ليفا 32 مباراة من أصل 34 هذا الموسم، ومع إمكانية وصول برشلونة إلى 59 مباراة طوال الموسم، فإن الرقم بات في متناول اللاعب.

وأشارت إلى أنه في مكاتب الإدارة العليا لبرشلونة، يعتبرون أن تجديد عقد ليفاندوفسكي أصبح أمرًا محسومًا.

وقالت الصحيفة: "هذا ليس أمرا مفاجئا، إن أرقام ليفا تدعمه، متجاوزًا التوقعات الأولية، خاصة بعد أن طالب جزء من المحيط الكتالوني في الصيف الماضي بتغيير المهاجم، لكنه الآن على بُعد 3 أهداف فقط من رقمه القياسي مع برشلونة (33 هدفا في موسم 2022-2023)، كما أنه سجل 4 أهداف أكثر من حصيلته في الموسم الماضي (26 هدفًا في 2023-2024)".

وأضافت: "لا يهم عمره أو مرور الوقت في كرة القدم، فمع بلوغه 36 عاما، يعيش ليفا واحدة من أكثر الفترات إنتاجية في مسيرته. حتى الآن، سجل 30 هدفا في 32 مباراة، أي 5 أهداف أكثر مما سجله في موسم 2014-2015 مع بايرن ميونخ (25 هدفا في 49 مباراة)، وهو موسمه الأول مع الفريق الألماني قبل 10 سنوات".

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، يحافظ ليفاندوفسكي على منافسته على هداف الليجا ودوري الأبطال، فرغم أنه لم يسجل في مباراة أتالانتا، لكنه أنهى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا كهداف متساويا مع جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند. وبعد أيام، عزز صدارته لهدافي الليجا بهدفه في شباك ديبورتيفو ألافيس، ليصل إلى 18 هدفا، متقدمًا بثلاثة أهداف على مبابي".

واختتمت: "كل ذلك في منتصف الطريق، حيث لا يزال هناك 16 جولة في الدوري الإسباني، مع مباراتين في دوري الأبطال، ومباراة واحدة على الأقل في كأس الملك. ما مجموعه 19 مباراة متبقية، وقد يصل العدد إلى 59 مباراة في أفضل السيناريوهات للبارسا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.