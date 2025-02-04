البابا تواضروس ينعى الأنبا أغابيوس: كان راعيا أمينا

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية اليوم عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقال البابا تواضروس في نعيه: " كرَّس نيافته حياته لخدمة الله، وسار في درب الرهبنة متمسكًا بتعاليمها بروح التقوى والمحبة، وعندما دُعي للأسقفية، قدَّم نموذجًا مضيئًا في الرعاية الرعوية، فكان راعيًا أمينًا وجاهد الجهاد الحسن بإخلاص حتى أكمل سعيه بسلام.

نياحة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس عن عمر 81 عامًا

تنيح نيافة الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا بمحافظة المنيا، عن عمر ناهز 81 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث وافته المنية في إحدى المستشفيات بالقاهرة.

البابا تواضروس يترأس صلوات الجنازة

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجنازة على جثمانه غدًا الأربعاء 5 فبراير، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يُنقل جثمان الأنبا أغابيوس إلى مطرانية ديرمواس لإقامة صلاة أخرى عليه هناك.



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