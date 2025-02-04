علي زين يقترب من عملاق المجر

كرة اليد، اقترب علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد المحترف ضمن صفوف فريق دينامو بوخارست الروماني، من الانتقال إلى فريق فيزبريم المجري، بداية من الموسم المقبل 2025/2026.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات من مسئولي فريق فيزبريم المجري مع اللاعب، وقد يتم الإعلان رسميا عن الانتقال خلال الأيام المقبلة.

وشارك علي زين مؤخرا مع منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج، واحتل فيها الفراعنة المركز الخامس.

كما تلقى سيف الدرع لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد المحترف ضمن صفوف فريق ليموج الفرنسي، اتصالات من مسئولي نادي برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل 2025/5026.

تجديد الدماء في منتخب كرة اليد

وعلى جانب آخر، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تطبيق سياسة الإحلال والتجديد على المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد سيطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، تجديد الدماء داخل صفوف المنتخب والاستعانة بالعناصر صغيرة السن من منتخبات الشباب والناشئين.

وتأتي سياسة الاتحاد من أجل تجهيز جيل جديد يمكنه المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمنافسة على حصد ميدالية تاريخية لم يصل إليها أي من منتخبات الألعاب الجماعية من قبل.

المركز الخامس في المونديال

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلال مشاركته في النسخة الـ29 من بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويضم المنتخب عدد كبير من العناصر التي تتمتع بالخبرات الكبيرة، وأبرزها محمد سند وعلي زين وكريم هنداوي وإبراهيم المصري.

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