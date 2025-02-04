الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

رونالدو: أنا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

رونالدو
رونالدو

أكد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي أنه يرى في نفسه اللاعب الأفضل لكل الأوقات، وأكثر لاعبي كرة القدم اكتمالا على مر التاريخ.

رونالدو أكد في مقابلة مع الإعلامي إيدو أغيري أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأشاد رونالدو بما حققه ولا يزال في ملاعب الساحرة المستديرة، قائلا إن تلك المهارات الكروية جعلته أعظم اللاعبين في التاريخ.

وقال قائد النصر السعودي: “أنا اللاعب الأكثر اكتمالا على الإطلاق، ولا يوجد لاعب آخر أكثر اكتمالا مني”.

وأضاف: "أنهي اللعب بشكل جيد بالرأس، أسدد الركلات الحرة، أسدد بشكل جيد بالقدم اليمنى واليسرى، أنا من بين أكثر 10 لاعبين سجلوا أهدافا بالقدم اليسرى رغم أني لست أعسر، إن القول بأن كريستيانو ليس كاملا هو من قبيل الكذب".

وعن مقارنته بنجوم وأساطير كرة القدم، أكد رونالدو: "أحترم من يقول إن ميسي أو بيليه أو مارادونا هم أفضل، أنا أفهم ذلك وأحترمه. لكن كريستيانو هو الأكثر اكتمالا، لا أرى أحدا أفضل مني".

وعزز كريستيانو رونالدو أمس الاثنين، سجله التهديفي المذهل بثنائية جديدة في شباك الوصل الإماراتي ليصل إلى الهدف عدد 923 في مسيرته الكروية مع المنتخب والأندية.

وقاد النجم السابق لريال مدريد، فريقه النصر السعودي لاكتساح شباك ضيفه الوصل الإماراتي برباعية نظيفة وقع على نصفها رونالدو بهدف أول من ركلة جزاء في الدقيقة 44 وهدف ثان في الدقيقة 78 بعد ارتقاء مذهل وتصويبة رأسية رائعة سكنت شباك حارس الوصل أنس الزنيتي.

وغادر رونالدو أسوار العملاق المدريدي بعد رحلة استمرت في الفترة بين 2009 إلى 2018 بعدما قرر الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وانضم النجم البرتغالي بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2021 قبل فسخ عقده بالتراضي في نوفمبر 2022 ثم رحل إلى النصر السعودي في شهر يناير 2023.

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