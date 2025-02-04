الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

ضربات الرأس تزين مسيرة رونالدو بحقبة الثلاثينيات

رونالدو
رونالدو

 قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، نهاية مثالية، فريقه لانتصار كبير أمام الوصل الإماراتي، أمس الإثنين، بنتيجة 4-0 ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري النخبة الآسيوي.


وسجل رونالدو ثنائية رائعة في الدقيقتين 44 و78 من عمر المباراة، حيث سجل الأول من ركلة جزاء، والثاني من ضربة رأسية مذهلة.

وجاءت هذه الثنائية، في مباراته الأخيرة بعمر الـ39 عاما، حيث سيتم عامه الـ40، غدًا الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري.

 

ضربات الرأس تزين مسيرة رونالدو بحقبة الثلاثينيات

 المثير في الأمر، أن رونالدو بدأ حقبة الثلاثينيات من عمره، بهدف من ضربة رأسية رفقة ريال مدريد في شباك شالكه الألماني، يوم 18 فبراير 2015، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل "الدون" وقتها هدفه الأول بعد بلوغ الـ30 عاما عبر ضربة رأسية، قبل أن يختتم هذه الحقبة التاريخية، بنفس الكيفية في شباك الوصل.

وبثنائية أمس، رفع رونالدو رصيده إلى 460 هدفا بعد بلوغ الـ30 عمره، وهو أقل مما سجله قبل الوصول لهذا العمر بفارق 3 أهداف فقط (463).

جدير بالذكر أن رونالدو، تصدر ترتيب هدافي مجموعة غرب آسيا، برصيد 6 أهداف، متفوقا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، والمغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، حيث سجل كل منهما 5 أهداف.

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