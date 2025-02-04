الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 12 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 12 طن دقيق مهرب
ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الإدارة العامة لشرطة التموين إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية البيع بأزيد من السعر المقرر

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