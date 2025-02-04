الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

اشتباكات بالأسلحة البيضاء وإصابة 3 أشخاص فى سوهاج

اسعاف
اسعاف

 أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتمكنت  أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

 

اشتباكات بالأسلحة البيضاء وإصابة 3 أشخاص فى سوهاج 

 تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة ووجود مصابين، وتم ضبط طرفى المشاجرة.

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 وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه مدير إدارة مباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، وجود مشاجرة بين " حمدي ا" 35 سنة صاحب سوبر ماركت مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه على 47 سنة عامل بسوبر ماركت مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس وكدمة وتورم بالعين اليسرى، وطرف ثان " أحمد م" 42 سنة مدرس ونجل شقيقه 24 سنة عامل زراعي مصابًا " بكدمة فى اليد اليمنى، حيث تم ضبط طرفي المشاجرة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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