زحام مروري أعلى دائري الوراق بسبب تصادم 3 سيارات

وقع حادث تصادم بين عدة سيارات أعلى الطريق الدائرى بالوراق، صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات.

حادث تصادم 3 سيارات

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بشارع ١٠ بمنطقة القومية بالوراق، وانتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام 3 سيارات، وتسبب الحادث في توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري بالاتجاهين، وأصيب شخصان، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.