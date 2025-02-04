الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

زحام مروري أعلى دائري الوراق بسبب تصادم 3 سيارات

زحام مرورى أعلى دائرى
زحام مرورى أعلى دائرى الوراق بسبب حادث تصادم

وقع حادث تصادم بين عدة سيارات أعلى الطريق الدائرى بالوراق، صباح اليوم الثلاثاء، مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات.

حادث تصادم 3 سيارات 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بشارع ١٠ بمنطقة القومية بالوراق، وانتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ.

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وتبين من الفحص اصطدام 3  سيارات، وتسبب الحادث في توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري بالاتجاهين، وأصيب شخصان، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

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أعلى دائري الوراق الطريق الدائرى الوراق أمن الجيزة حادث تصادم 3 سيارات حادث أعلى الطريق

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