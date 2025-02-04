حقيقة سرقة السور الحديدي بشارع البحر بسوهاج وضبط طالب يقود سيارة برعونة في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة سرقة السور الحديدي بشارع البحر بسوهاج .

كانت أجهزة الأمن، تابعت ما تم تداوله على أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أهالي مركز جرجا بسوهاج حول سرقة الحديد من السور الأسمنتى بشارع البحر.



وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وعدم تلقى ثمة بلاغات أو محاضر محررة بهذا الشأن وأن السور محل الشكوى يخضع لأعمال ترميم وتجديدات حاليًا.

طالب يقود سيارة برعونة وحركات استعراضية بالبحيرة

كما ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طالب يقود سيارة برعونة ويقوم بحركات استعراضية في البحيرة.

كما تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر أحد الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بأداء حركات استعراضية بأحد الطرق معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بمحافظة البحيرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أثناء قيامه الاحتفال بخطوبة أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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