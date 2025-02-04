بـ 445 مليون جنيه، بنك مصر يساهم في دعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس

شهد الدكتور خالد عبدالغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشوروزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبحضور عصام الوكيل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بنك مصر، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع/ قيام الدكتور محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس بافتتاح عدد من منشآت المدينة الطبية بجامعة عين شمس؛ محضن مستشفى النساء والتوليد، وطوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم الكيماوي لمرضى الأورام، ووحدة جراحة القولون والشرج والمستقيم وقسم 3 عظام بمستشفى الجراحة.

وحضر الافتتاح الدكتور على محمد الأنور- عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف أحمد- المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وغادة توفيق – مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المُجتمعية، والدكتورة فاطمة الجولى – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والجامعة والجهات الداعمة.

دعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس

وتأتي مساهمات بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في دعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس؛ والتي وصلت لنحو 445 مليون جنيه لدعم كلا من (سد احتياجات مستشفيات جامعة عين شمس من التجهيزات والمعدات والفرش، ودعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، ومركز د. أحمد عكاشه للطب النفسي، ووحدة طوارئ مستشفى الأطفال)، استكمالًا لدورهما الرائد في دعم القطاع الطبي بالجامعة العريقة، وإيمانا بحق كل مواطن في الحصول على الخدمات الطبية اللائقة، وخاصة باعتبار هذا المشروع من أهم المشروعات الحيوية في مجال الصحة والذي يخدم آلاف المرضى من مختلف المحافظات في العديد من التخصصات فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.



كما تأتي تماشيا مع توجه الدولة الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي في مقدمة أولوياتها، وتعد المدينة الطبية بجامعة عين شمس إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ويسعى بنك مصر دائمًا أن يكون مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتى الوسائل المتاحة لكافة المجالات.



ومن الجدير بالذكر أن مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس تعد مركزا لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج الى رعاية فائقة إليه، حيث تقوم بإجراء نحو 13 ألف ولادة، ويحتوي المحضن الجديد بعد التطوير على 70 حضانة بدلا من 24 حضانة، مما يمكّن المحضن من خدمة نحو 700 طفل سنويا بدلا من خدمة نحو 222 طفل سنويا.

كما تم تطوير طوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام بجامعة عين شمس بهدف خدمة الأطفال في كافة التخصصات، ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم؛ حيث تم زيادة عدد أسّرة الطوارئ لتصبح 25 سريرا بدلا من 9 أسرة، كما تم زيادة أسّرة نقل الدم لتصبح 45 سريرا بدلا من 12 سرير، ومن المتوقع خدمة 72 ألف مريض سنويا بدلا من 36 ألف مريض سنويا.



ويأتي هذا الدعم استكمالًا لدور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية والتي يقوم بها البنك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته لتنمية المجتمع، للمشاركة في الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تقديم قيمة مضافة للمجتمع وعلي رأسها مجال الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان وقد قام بنك مصر برصد نحو 1.2 مليار جنيه للاستثمار في مجال التنمية المجتمعية خلال عام 2024.



هذا ويعمل البنك دائمًا على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات والانشطة التي تلبي احتياجات عملائه؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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