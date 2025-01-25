السبت 25 يناير 2025
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اقتصاد

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

 كشف بنك مصر عن تفاصيل ربط أكثر من حساب على الفيزا الخاصة بالعميل.

وأوضح بنك مصر لعملاء البنوك عدد الحسابات التي يمكن ربطها على بطاقة فيزا، وماستر كارد الخصم الفوري في بنك مصر. 

وحول ذلك أكد المسؤولون في بنك مصر إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات....)، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته، وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا.

عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية: -

لبطاقات MasterCard   تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa   تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الإنترنت www.banquemisr.com/ar

تساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تغيير الحساب الخاص بهم من توفير الجاري أو العكس.

وقال مسؤولون بنك مصر في إجابة على ذلك التساؤل عبر الصفحة الرسمي للبنك اليوم إنه غير متاح تغيير نوع الحساب إلى حساب البنك الآخر ويمكن للعملاء  فتح حساب آخر فى حالة رغبتهم فى ذلك.

 

خدمات بنك مصر 

ويقدم بنك مصر سلسلة متنوعة من الخدمات لعملائه لعل في مقدمتها تسهيل فتح الحسابات وبما يتفق مع سياسة التحول نحو الشمول المالي التي ينادي بها البنك المركزي خلال الفترة الحالية. يسعى إلى زيادة التحول الرقمي في البنوك.

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