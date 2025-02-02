أسماء الضحايا والمصابين في حادث انقلاب يوسف الصديق بالفيوم

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بانقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

أسماء المتوفين

وقال مصدر الصحة بمحافظة الفيوم: إن الحادث أسفر عن مصرع كل من:

نادية محمد عمار شرقاوي، 60عاما، أحمد البدري شعبان ناصر 17 عام، وراشد صالح عبد العاطي 52 عام.

أسماء المصابين

كما أصيب كل من:

زهراء ابراهيم يوسف عبد العال 24 عاما، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر والضلوع والحوض والفخذ الأيسر،.

محمد صوفي سيف علي 54 عاما، مصاب بكسر بالضلوع والكتف الأيسر.

أميمة إبراهيم عبد التواب سعداوي 59عاما، مصابه بكدمه شديدة بالعمود الفقري.

زياد خير الله عبد التواب بريك 10 سنوات، مصاب بكدمات بالجسم.

داليا عجيلة إدريس 18 عاما، مصابة بخلع بمفصل الكتف الأيسر، وكسر بالحوض.

هيثم قرني رزق 40 عاما، مصاب بنزيف داخلي بالبطن، وكسر بالساعد الأيسر.

نورا محمد حجازي، 25 عاما، مصابة بكسر بالفقرات القطنية.

منة عمرو عويس، 6 سنوات، مصابة بسحجات بالوجه.

داخيل عبد العال محمود 45 عاما، مصاب ما بعد الارتجاج.

حمدية مصطفى محمود 40 عاما، كسر بالعمود الفقري.

ياسين عبد الحميد مرضي 40 عاما، مصاب ما بعد الارتجاج.

وآية رجب السيد عبد العزيز 18 عاما، كسر بالعمود الفقري.

ملك أحمد السيد علي، 18 عاما، ما بعد الارتجاج، وكسر بالحوض والفخذ الأيسر.

هدير وليد محمد أحمد 18 عاما، كسر بالكتف الأيسر والخوض.

وطفل مجهول الاسم والسن، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيق

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