الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسماء الضحايا والمصابين في حادث انقلاب يوسف الصديق بالفيوم

مستشفي ابشواي المركزي،
مستشفي ابشواي المركزي، فيتو

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بانقلاب سيارة أجرة  على الطريق السياحي، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

أسماء المتوفين

وقال مصدر الصحة بمحافظة الفيوم: إن الحادث أسفر عن مصرع كل من: 

نادية محمد عمار شرقاوي، 60عاما،  أحمد البدري شعبان ناصر 17 عام، وراشد صالح عبد العاطي 52 عام.

أسماء المصابين

كما أصيب كل من:

زهراء ابراهيم يوسف عبد العال 24 عاما، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر والضلوع والحوض والفخذ الأيسر،.

محمد صوفي سيف علي  54 عاما، مصاب بكسر بالضلوع والكتف الأيسر.

أميمة إبراهيم عبد التواب سعداوي  59عاما، مصابه بكدمه شديدة بالعمود الفقري.

زياد خير الله عبد التواب بريك 10 سنوات، مصاب بكدمات بالجسم.

داليا عجيلة إدريس  18 عاما، مصابة بخلع بمفصل الكتف الأيسر، وكسر بالحوض.

هيثم قرني رزق  40 عاما، مصاب بنزيف داخلي بالبطن، وكسر بالساعد الأيسر.

نورا محمد حجازي، 25 عاما، مصابة بكسر بالفقرات القطنية.

منة عمرو عويس، 6 سنوات، مصابة بسحجات بالوجه.

داخيل عبد العال محمود 45 عاما، مصاب ما بعد الارتجاج.

حمدية مصطفى محمود 40 عاما، كسر بالعمود الفقري.

ياسين عبد الحميد مرضي  40 عاما، مصاب ما بعد الارتجاج.

وآية رجب السيد عبد العزيز  18 عاما، كسر بالعمود الفقري.

ملك أحمد السيد علي، 18 عاما، ما بعد الارتجاج، وكسر بالحوض والفخذ الأيسر.

هدير وليد محمد أحمد 18 عاما، كسر بالكتف الأيسر والخوض.

وطفل مجهول الاسم والسن، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

مصرع وإصابة 18 بحادث انقلاب سيارة في الفيوم

مصرع شابين في تصادم دراجتين على طريق اللاهون بالفيوم

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسماء المصابين اسماء المتوفين الطريق السياحي النيابة المختصة انقلاب سيارة بمحافظة الفيوم حادث انقلاب سيارة ضحايا والمصابين محافظة الفيوم مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 18 بحادث انقلاب سيارة في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-2-2025 في محافظة الفيوم

ضحية أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة.. القانون حدد حالات اقتنائها وبينها حدائق الحيوان والمتنزهات.. وهذه أبرز احتياطات التعامل معها

بسبب حادث الأسد، حديقة حيوان الفيوم تغلق أبوابها اليوم

ads

الأكثر قراءة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

لحظات مرعبة، شاب يتسلق 7 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل (فيديو)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

قيادة المنطقة الغربية العسكرية تستقبل شيوخ القبائل وممثلي المجتمع المدني بمحافظة مطروح

منوعات

المزيد

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ناد أوروبي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لأعمال إغاثية بغزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان 1446هـ، فضل اغتنام شهر شعبان والابتعاد عن أسباب تحرمك من أجره

تفسير رؤية ضحك العدو في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة فى القريب

موعد الاحتفال بمولد "سيدي محمد البحر" بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية