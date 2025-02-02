الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

استمرار حملات مكافحة القوارض بالقرى المصابة ومحتملة الإصابة بالفيوم

خلطة مكافحة القوارض،
خلطة مكافحة القوارض، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن إدارة المكافحة بالمديرية، مستمرة في  خطة توزيع خلطة مكافحة القوارض،  بالتعاون مع الإدارات الزراعية بالمراكز، والجمعيات الزراعية في القرى المصابة أو محتملة الإصابة.

أنشطة إرشادية مصاحبة للحملة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أنه يتم أيضا  توعية المزارعين بأهمية الفحص المستمر للزراعات، للكشف  المبكر عن أعراض أي  إصابات حشرية أو مرضية، وسرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة، والاستفادة من الإرشادات والخدمات التي تقدمها فرق المكافحة.

اهداف حملة مكافحة القوارض

وتهدف حملة مكافحة القوارض الي حماية محصول القمح من أضرارها، لتحقيق إنتاجية عالية وزيادة المحصول حفاظا علي أمن وسلامة الغذاء.

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يذكر أن لجان متابعة محصول القمح، زارت اليوم  الأحد  زراعات القمح بقري مركز الفيوم للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول، وتبين للجنة من خلال المتابعة اليوم، أن محصول القمح بحالة جيدة، ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية، كما تم توعية المزارعين بأهم المعاملات الزراعية الواجب تنفيذها خلال هذه الفترة لضمان أفضل إنتاجية.

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