الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

بعد قليل، محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

كفر الشيخ
كفر الشيخ

 أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم، سوف يقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة، ليتم بعد ذلك إعلانها رسميا.

 وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه بعد اعتماد النتيجة، سيتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.


2. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".


3. إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص.


4. الضغط على زر "عرض النتيجة".


5. ستظهر النتيجة مع درجات كل مادة والمجموع الكلي.

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الحصول على النتيجة من المدارس

 ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإعلان الإلكتروني، أكدت المديرية أن كشوف النتائج ستكون متاحة في المدارس اعتبارًا من اليوم التالي لاعتماد النتائج رسميًا، حيث يمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم للاستعلام عن النتيجة عبر الكشوف المعتمدة.

 

تفاصيل عن الطلاب والتصحيح

 الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أكد أن التصحيح تم بدقة عالية لضمان العدالة والشفافية، وأن النتيجة سيتم إعلانها بعد إتمام عملية المراجعة واعتمادها رسميًا.

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