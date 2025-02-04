معتدل نهارا، طقس كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقسا معتدلا خلال ساعات النهار، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، بينما تنخفض الحرارة ليلًا إلى 11 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء باردة في ساعات الليل والصباح الباكر.

تحذيرات من الشبورة المائية

وتشير التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. ونصحت هيئة الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة، وتقليل السرعة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، واستخدام الأنوار المناسبة لتجنب الحوادث.

فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً

من المتوقع أن تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة خلال ساعات المساء، وقد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية. لذا يُنصح بحمل مظلات عند التواجد في الأماكن المفتوحة، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس.

ووجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية برفع حالة الطوارئ لمتابعة تطورات الطقس، وشدد على الاستعداد لموجات الأمطار ورفع أي تجمعات مائية فورًا، صيانة شبكات الصرف الصحي وبلاعات تصريف مياه الأمطار، كما تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأحوال الجوية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.



كما تم توجيه عدد من النصائح للمواطنين كارتداء ملابس دافئة خلال الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة، وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح بسبب الشبورة المائية، ومتابعة تحديثات الطقس عبر المصادر الرسمية لضمان الاستعداد لأي تغيرات مفاجئة.

تأتي هذه التحذيرات والإجراءات في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة مع استمرار فصل الشتاء وما يشهده من تقلبات جوية متكررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.