وكيل أوقاف كفر الشيخ يشهد تدريب القيادات الدينية على "جلسات الدوار"

شهد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، فعاليات تدريب القيادات الدينية من الأئمة على برنامج "جلسات الدوار"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أُقيمت فعاليات التدريب بمقر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس بالمحافظة ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

رفع الوعي والمعرفة لدى الأئمة

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي والمعرفة لدى الأئمة حول قضايا الأسرة المصرية، انطلاقًا من دورهم الحيوي في توعية المجتمع وتعزيز الاستقرار الأسري.

ويشارك في التدريب نخبة من أئمة مديرية أوقاف كفر الشيخ، حيث يستمر حتى الخميس المقبل، مستهدفًا 150 إمامًا من إدارات كفر الشيخ المختلفة، منها شرق وغرب كفر الشيخ، وسيدي سالم، ودسوق، والحامول.

وشهدت الجلسات تفاعلًا كبيرًا بين الأئمة والمحاضرين، الذين أكدوا أهمية هذه الدورات في تعزيز دور الأئمة في نشر الوعي المجتمعي، متمنين استمرار مثل هذه المبادرات في المستقبل.

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