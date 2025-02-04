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خارج الحدود

لبحث وقف إطلاق النار "طويل الأمد" بغزة، وفد إسرائيلي يزور قطر نهاية الأسبوع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، التي من المتوقع أن تمدد حتى السبت المقبل، بدل الخميس، يستعد وفد إسرائيلي إلى التوجه للدوحة نهاية الأسبوع الحالي.

فقد أعلن مكتب نتنياهو أن وفدا سيزور قطر نهاية الأسبوع من أجل مناقشة التفاصيل الفنية حول استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

لقاء إيجابي

كما أشار المكتب في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن نتنياهو التقى في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والز؛ والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأكد أن اللقاء كان إيجابيا ووديا.

فيما يلتقي نتنياهو بوقت لاحق، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعند عودته من الولايات المتحدة، سيعقد نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي من أجل بحث كافة المواقف الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.

في حين أفادت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو سيحاول الحصول على ضمانات من الإدارة الأمريكية بعدم تواجد حركة حماس في القطاع الفلسطيني، فضلا عن إمكانية العودة إلى الحرب بعد استعادة الأسرى، وهو ما يعارض ترامب، الذي تحدث مرارا عن وقف الحروب وإحلال السلام.

وينص اتفاق الهدنة المؤلف من 3 مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. 

وتمتد المرحلة الأولى لـ6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

كما تتضمن انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة بالسكان في القطاع، والتزامًا بزيادة المساعدات الإنسانية.

ونص الاتفاق بشأن المرحلة الأولى على أن تبدأ الأطراف محادثات بشأن المرحلة الثانية عقب مرور 16 يومًا على بدء المرحلة الحالية، التي تستمر 42 يومًا، في حين لا تزال تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة غير واضحة.

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