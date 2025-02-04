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محافظات

تمهيدا لافتتاحه، استمرار أعمال التشطيبات النهائية لكوبري منقباد في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد كوبري منقباد العلوي، فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال التشطيبات النهائية لكوبري منقباد العلوي تمهيدًا لافتتاحه قريبًا والذي يُعد أحد المشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها في المحافظة، ومن أبرز المشروعات التي تُسهم في تيسير حركة المرور وتحسين البنية التحتية في المنطقة وذلك في إطار خطة المحافظة للدفع بالمشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندس مصطفى عبد المقصود مدير فرع أسيوط لشركة المقاولون العرب، والمهندس مصطفى أحمد عبد الله مدير المشروع، والمهندس محمود متولى مهندس إشراف هيئة الطرق والكبارى والمهندس مصطفى عزوز مهندس تنفيذ المشروع، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

كوبري منقباد العلوي بتكلفة نصف مليار جنيه 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الكوبري، يمتد على طول ١٩٠٠ متر وعرض ١٦.٧ متر، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب نصف مليار جنيه، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة، مما سوف يساهم في تحسين الربط بين القرى والمراكز المجاورة، ويقلل من التكدس المروري على الطرق الرئيسية لافتًا إلى أن الكوبري يُسهم في الحد من الحوادث المرورية، ويُعتبر من المشروعات التي تدعم حركة التنمية في مناطق الريف والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأعمال تمت وفقًا لأعلى المعايير لضمان سلامة وأمان المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق الحيوية التي تخدم سكان المحافظة موجهًا بضرورة استكمال كافة أعمال التشطيبات بأعلى كفاءة وجودة، مع ضرورة متابعة المشاريع الأخرى التي تعزز من شبكة الطرق لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الوقت والجهد في حركة التنقل بين القرى والمراكز.

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جاء ذلك جولات محافظ أسيوط الميدانية المفاجئة التي تهدف لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات الكبارى والطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية والاستثمار بالمحافظة لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ في إطار خطة المحافظة للدفع بعجلة العمل بالمشروعات التنموية لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

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