شباب كفر الشيخ تنظم فاعليات «ها أنا أحقق ذاتي» لتنمية مهارات الأبناء بدور الرعاية

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» تحت شعار" لأنهم يستحقون الحياة " لتنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء من خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

اكتشاف الأبناء الموهوبين في دور الرعاية

و أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع القومي يهدف إلى تنمية القدرات البدنية واكتشاف مواهب الأبناء بدور الرعاية، ضمن خطة الدولة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رعاية الموهوبين رياضيًا منهم وتنظيم رحلات ترفيهية خصيصًا لهم ودمجهم في الأنشطة المجتمعية، مع توفير مدربين متخصصين في رياضة كرة القدم وتنس الطاولة وتمرينات اللياقة البدنية.

تستمر فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب وعبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية ومدربي المشروع: الدكتور محمد شاكر منسق المشروع والدكتور محمد محروس، فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.

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