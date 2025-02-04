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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل محمد صلاح نجم ليفربول تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 24 من البريميرليج.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

محمد صلاح ليفربول 21 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 17 هدفا
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا
جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 11 هدفا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 10 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي بفوز تشيلسي ضد وست هام 2-1 ليقتنص البلوز المركز الرابع من مانشستر سيتي.

 

 

نتائح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست 7-0  برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس

برينتفورد 0-2 توتنهام

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي

تشيلسي 2-1 وست هام

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي برصيد 56 نقطة ويليه أرسنال وصيفا برصيد 50 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 24

1- ليفربول 56 نقطة
2- آرسنال 50 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- تشيلسي 43 نقطة 
5- مانشستر سيتي 41 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
7- بورنموث 40 نقطة
8- أستون فيلا 37 نقطة
9- فولهام 36 نقطة
10- برايتون 34 نقطة
11- برينتفورد 31 نقطة 
12- كريستال بالاس 30 نقطة
13- مانشستر يونايتد 29 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15- وست هام يونايتد 27 نقطة
16- إيفرتون 26 نقطة
17- وولفرهامبتون 19 نقطة
18- ليستر سيتي 17 نقطة
19- إبسويتش تاون 16 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

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