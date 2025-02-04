تشيلسي يزحف للمربع الذهبي بفوز غير متوقع على وست هام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا على حساب نظيره وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جارود بوين هدف التقدم لفريق وست هام بالدقيقة 42، وفي الدقيقة 64 أدرك نيتو التعادل لفريق تشيلسي.

⚽️🔥 جارود بوين لا يرفض الهدية ويفتتح التسجيل لصالح وست هام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/Ohz45oGpyF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2025

كما سجل هدف البلوز الثاني بيساكا لاعب فريق وست هام في مرماه بالدقيقة 74.

⚽️🔥 البديل نيتو يعدل النتيجة لتشيلسي بعد العودة إلى تقنية الفيديو#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/IgH6jiA1sj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2025

تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد

وجاء تشكيل تشيلسى ضد وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: ريس جيمس- توسين أدارابيويو- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: نوني مادويكي- نيكولاس جاكسون- جادون سانشو.

ترتيب تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل نادي تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 47 هدفًا وتلقي 31.

فيما يحتل وست هام المركز الـ 15 بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعرض للخسارة في 11 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.