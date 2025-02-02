ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، قلص هالاند مهاجم مانشستر سيتي الفارق مع محمد صلاح إلي هدفين في سباق الحذاء الذهبي، وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما أحرز المهاجم النرويجي هدفا في خسارة المان سيتي أمام أرسنال 5-1 بالجولة الـ 24 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند أمام أرسنال

محمد صلاح ليفربول 21 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 17 هدفا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 11 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

نتائح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي



نوتينجهام فورست 7-0 برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس

برينتفورد 0-2 توتنهام

أرسنال 5-1 مانشستر سيتي

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

وحقق أرسنال فوزا ساحقا علي مانشستر سيتي 5-1 في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة يواصل أرسنال مطاردة ليفربول علي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

1- ليفربول 56 نقطة

2- آرسنال 50 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 41 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

6- تشيلسي 40 نقطة

7- بورنموث 40 نقطة

8- أستون فيلا 37 نقطة

9- فولهام 36 نقطة

10- برايتون 34 نقطة

11- برينتفورد 31 نقطة

12- كريستال بالاس 30 نقطة

13- مانشستر يونايتد 29 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15- وست هام يونايتد 27 نقطة

16- إيفرتون 26 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- ليستر سيتي 17 نقطة

19- إبسويتش تاون 16 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

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