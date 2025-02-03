الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025

نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية اعتمد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.  

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025 

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2025  الترم الأول خلال الأسبوع الجاري بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2025  الترم الاول

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الاول الخميس قبل الماضي 23 يناير 2025 باختبار مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

استقبال 98 ألف طالب وطالبة

وكان وكيل وكيل تعليم الغربية قد أعلن أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 إسقبلت 98 ألف طالب وطالبة، حيث تم تخصيص 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي ستستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.

 

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