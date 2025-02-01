السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

مصرع شاب في حادث سير مروع بالغربية (صور)

محمود وائل ضحية الحادث،
محمود وائل ضحية الحادث، فيتو

لقي شاب مصرعه إثر حادث سير وقع مساء اليوم على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى بـ محافظةالغربية، وذلك أمام محطة وقود الحصري بجوار موقف الشعبية.

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بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بحادث أسفر عن وفاة شاب يدعي محمود وائل عبد السيد جعفر،  فارق الحياة على الفور متأثرًا بإصابته. 

اتخاذ الإجراءات

وعلى الفور، تم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

 

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

 

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