اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الغربية بنسبة نجاح 81.92%

اعتمد اليوم اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا 550 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 81.92 %.



وأشار وكيل تعليم الغربية، إلى إنه بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 98.12 % من إجمالي 4891 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 30 طالب، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100 % من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

وقدم محافظ الغربية التهنئة، لوكيل الوزارة، لحسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

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