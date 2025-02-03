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خارج الحدود

ترامب: المحادثات مع أوكرانيا وروسيا تسير على نحو جيد

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك "لقاءات ومناقشات مخططا لها" مع أوكرانيا وروسيا.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن، يوم الأحد: "كما تعرفون، كانت لدينا نهاية أسبوع حافلة. نحن نتعامل مع إسرائيل، ونتعامل مع أوكرانيا وروسيا ولدينا لقاءات ومناقشات مخطط لها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك مع أوكرانيا وروسيا".

وأضاف ترامب: "وأعتقد أن هذه المناقشات تجري جيدا"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك المناقشات.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوكرانيا روسيا واشنطن قاعدة أندرو

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