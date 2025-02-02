بوتين: ترامب سيعيد النظام بسرعة كبيرة والنخب الأوروبية سترضخ لأوامره

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستعيد النظام بسرعة كبيرة عبر شخصيته كما أن النخب الأوروبية سترضخ لأوامره.

بوتين: ترامب سيعيد النظام بسرعة كبيرة

وقال بوتين في تصريحات صحفية لقناة تلفزيونية: أن النخبة السياسية الأوروبية حاربت ترامب وتدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأصيبت بالارتباك عقب فوزه.

وأوضح أن ترامب سيستعيد النظام بسرعة كبيرة عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره وتقف قريبا عند أقدام سيدها وتهز ذيولها بلطف، وأن أوروبا كانت سعيدة باتباع أي أمر من واشنطن في عهد بايدن.

واستكمل:" النخب الأوروبية كانت تفضل بايدن لكن ترامب لديه مفاهيم مختلفة حول ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك الجيندر وفي بعض القضايا الأخرى، ويبدو أنهم الأوروبيون لا يحبون ذلك".

الألمان الحاليين ليسوا مسؤلين عن جرائم العصر النازي

وأضاف أن الأجيال الحالية والمستقبلية من الألمان ليست مسؤولة عن جرائم العصر النازي علينا أن نتذكرها، ولا ينبغي لنا أن ننساها، ولكن لا يجوز إلقاء اللوم على جيل اليوم من الألمان فيما حدث في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين".

وفيما يتعلق حول حزب البديل من أجل ألمانيا، والمناقشات حول حظره التي تجري في هياكل الحكومة الألمانية، قال بوتين: “أصبحت النخب السياسية الأوروبية أصغر حجما، وبالتالي، بدلا من تقديم برنامج جذاب للناخبين، فإنها تقاتل المنافسين بالحظر”.

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