تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا جديدا يشدد العقوبات المفروضة على بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة للأطفال والقاصرين.

بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة للأطفال

وينص القانون الجديد على إجراء تعديلات على المادة 14.53 في قانون العقوبات الإدارية في الاتحاد الروسي، وبموجب القانون الجديد سيتم فرض غرامات تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف روبل على الأشخاص الذين يبيعون منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة للأطفال أو القاصرين، كما ستفرض غرامات تتراوح ما بين 500 و700 ألف روبل على المسؤولين في المؤسسات التي تخالف هذه القوانين، وسيتم تغريم الكيانات القانونية التي تخالف قوانين بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة للأطفال بمبالغ تتراوح ما بين 1.5 و2 مليون روبل.

تشديد العقوبات علي بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة للأطفال

كما وقع الرئيس الروسي على قانون بشأن فرض غرامات مالية على بيع السلع التي تحتوي على الغاز المسال والتي قد تشكل خطرا على القاصرين، بما في ذلك عبوات الغاز المسال التي تستخدم لملء الولاعات.

وبموجب هذا القانون ستفرض غرامات تتراوح ما بين 40 و60 ألف روبل على الأفراد المخالفين، وغرامات تتراوح ما بين 150 و300 ألف روبل على المسؤولين في المؤسسات المخالفة، وغرامات تتراوح ما بين 400 و600 ألف روبل على الكيانات القانونية التي تخالف التعليمات المنصوص عليها بهذا الشأن في روسيا.

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