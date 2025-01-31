أول تعليق من رئيس وزراء كندا بشأن زيادة الجمارك الأمريكية على بلاده

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الجمعة: إن بلاده ستتخذ إجراءات إذا ما أصرت واشنطن على تنفيذ قرارها زيادة الرسوم الجمركية على كندا، مشيرا إلى أن حكومته مستعدة لجميع السيناريوهات.

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وأضاف ترودو، خلال اجتماع مجلس العلاقات الكندية الأمريكية في تورنتو: "كما أعلن الرئيس ترامب أمس، هو لا يزال يريد فرض رسوم جمركية على كندا ابتداء من يوم الغد.. إذا قرر الرئيس فرض أي رسوم جمركية على كندا، فنحن مستعدون للرد.. رد قوي ولكنه حكيم وفوري".

وأكد ترودو أن أوتاوا لا ترغب في أن تفرض واشنطن الرسوم الجمركية، ما سيجبر كندا على الرد، لكنه أضاف أن حكومته "مستعدة لجميع السيناريوهات".

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وتابع: "إن الحكومة الكندية استجابت لتلك الجوانب التي ركز عليها ترامب، والتي دفعته للتفكير في فرض الرسوم الجمركية".

وأشار ترودو إلى أن حكومته "متفهمة لمخاوف ترامب، ولذلك عززت بشكل كبير الأمن على طول الحدود مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة".

وأوضح أنه "ابتداء من هذا الأسبوع، بدأت المروحيات الكندية بتسيير دوريات على الحدود، وتم نشر قوات خاصة لوقف تهريب مادة الفنتانيل المخدرة من كندا إلى الولايات المتحدة".

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