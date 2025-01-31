الجمعة 31 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد تحديد ترامب موعد فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، التي تنتهي يوم الجمعة، 38 سنتا إلى 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.10 بتوقيت جرينتش. وبلغ عقد أبريل الأكثر نشاطا 76.23 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتا.


وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، من المتوقع تراجع برنت بنسبة 1.6 في المئة بينما سينخفض الخام الأمريكي بنسبة اثنين في المئة.

ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع برنت بنسبة 3.6 في المئة خلال يناير، في أفضل أداء شهري منذ يونيو، كما يتوقع أن يقفز الخام الأمريكي بنسبة اثنين في المئة.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25 في المئة اعتبارا من يوم السبت إذا لم يوقف البلدان شحنات الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم ستشمل النفط الخام.

وقال ترامب أمس إنه سيقرر قريبا ما إذا كان سيستبعد واردات النفط الكندية والمكسيكية من الرسوم.

وقال المحلل في بنك «إيه.إن.زد» الاسترالي دانييل هاينز «تذبذبت أسعار النفط الخام مع تفكير المستثمرين في احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية إلى جانب موجة من الأوامر التنفيذية».

وفي عام 2023، وهو آخر عام كامل من البيانات، صدرت كندا 3.9 مليون برميل يوميا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، من أصل 6.5 مليون برميل يوميا هي إجمالي الواردات، بينما صدرت المكسيك 733 ألف برميل يوميا وذلك وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية.

وقال هاينز إن زيادة خطر انقطاع الإمدادات بسبب السياسات الخارجية لإدارة ترامب الجديدة أبقى الأسعار مرتفعة.

وأوضح قائلا «إن العقوبات المفروضة على روسيا، ووقف شراء النفط الفنزويلي، والضغوط القصوى على إيران من شأنها أن تزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية على النفط».

وأضاف «قد يتفاقم هذا الأمر بسبب إعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، مما يزيد من الطلب على الخام».
 

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