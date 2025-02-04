حالات طرد مستأجر الإيجار القديم والجديد من الشقة وفق القانون

تعد العلاقة بين المالك والمستأجر من أكثر القضايا الشائكة في سوق العقارات، حيث يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين. وفي حين أن المستأجر يتمتع بالحماية القانونية لضمان استمراره في السكن، فإن هناك حالات محددة يحق فيها للمالك طرد المستأجر قانونيًا، سواء في العقود القديمة أو الجديدة.

طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار الجديد

معظم عقود الإيجار الجديدة تكون محددة المدة، وبالتالي فإن انتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين يمنح المالك حق استعادة الوحدة السكنية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ومع ذلك، هناك حالات أخرى تستدعي التدخل القانوني لطرد المستأجر، منها:

1. عدم دفع الإيجار:

يحق للمالك فسخ العقد وإخلاء المستأجر إذا تأخر الأخير عن دفع الإيجار لفترة متفق عليها دون مبرر قانوني.

عادةً يمنح القانون فرصة للمستأجر لسداد المتأخرات قبل تنفيذ الإخلاء.

2. الإضرار بالعين المؤجرة:

إذا قام المستأجر بتخريب الشقة أو إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك، يحق للأخير رفع دعوى لإخلائه.

3. استخدام الشقة في أغراض غير متفق عليها:

إذا كان العقد ينص على أن الشقة للسكن فقط، ولكن المستأجر استخدمها كمكتب أو ورشة، يمكن للمالك استعادتها.

4. التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن:

إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لطرف آخر دون موافقة المالك، يحق للأخير المطالبة بالإخلاء.

5. الإزعاج أو المخالفات القانونية:

قيام المستأجر بسلوكيات تضر بالجيران، مثل الضوضاء المفرطة أو الأنشطة غير القانونية، يمكن أن يكون سببًا للطرد.

حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم

رغم أن الإيجار القديم يمنح المستأجر حماية قوية، إلا أن هناك حالات يُسمح فيها للمالك باستعادة الوحدة السكنية، ومنها:

1. ثبوت أن المستأجر لم يعد يقيم في الشقة بشكل دائم، مثل سفره للخارج لفترات طويلة أو امتلاكه عقارًا آخر بنفس المنطقة.



2. إغلاق الشقة لمدة تزيد عن 3 سنوات دون استخدام، مما يدل على عدم الحاجة إليها.



3. ثبوت وفاة المستأجر دون وجود ورثة يحق لهم امتداد عقد الإيجار.



4. تغيير نشاط الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو صناعي، وهو ما يخالف طبيعة الإيجار السكني.



5. التأجير من الباطن دون إذن المالك، مما يسقط حق المستأجر الأصلي في البقاء.

إجراءات طرد المستأجر قانونيًا

في حال توافر أي من الحالات السابقة، لا يستطيع المالك إخلاء المستأجر بالقوة، بل يتوجب عليه اتباع الإجراءات القانونية التالية:

1. إرسال إنذار رسمي للمستأجر عبر محضر أو بريد موصى عليه، لإخطاره بالمخالفة ومنحه فرصة لتصحيحها.



2. رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة، موضحًا سبب الطرد مع تقديم الأدلة.



3. انتظار حكم المحكمة، حيث يتم إصدار قرار بالإخلاء في حال إثبات المخالفة.



4. تنفيذ حكم الإخلاء بمساعدة الشرطة، إذا رفض المستأجر المغادرة طواعية.

جدير بالذكر انه في السنوات الأخيرة، زادت المطالبات بتعديل قوانين الإيجار القديم لضمان حقوق المالك، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العقارات. ومع ذلك تبقى القوانين المنظمة لهذه العلاقة قائمة على مبدأ التوازن بين حماية المستأجر من التعسف، وضمان حق المالك في استثمار ممتلكاته

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