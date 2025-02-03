شاهد، الظهور الأول لـ جون ايبوكا في تدريبات المصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، مشاركة المهاجم النيجيري جون ايبوكا للمرة الأولى، وذلك بعد الإعلان عن انضمامه أمس قادما من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا،وقوبل ايبوكا بحفاوة بالغة من اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر

المصري يتعاقد مع النيجيري جون ايبوكا

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة. كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع النيجيري جون ايبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية امتداد التعاقد عقب نهاية الموسم.

يذكر أن جون ايبوكا يبلغ من العمر 28 عامًا وسبق له اللعب في صفوف فريق إنبي والأهلي الليبي وهو يعد أحد أبرز هدافي الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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