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رياضة

الجونة يفوز على تيم إف سي 3-1 ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

فريق الجونة لكرة
فريق الجونة لكرة القدم، فيتو

كأس مصر، فاز فريق الجونة 3-1 على نظيره تيم إف سي، في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس مصر على استاد خالد بشارة بالجونة.

سجل ثلاثية الجونة كل من فيفور أكيم في الدقيقة 60' وأحمد رضا في الدقيقة 86' ومحمد عبده عوكشة في الدقيقة 90+5.

فيما سجل هدف تيم إف سي اللاعب توفيق في الدقيقة 90+2.

بهذا الفوز يحجز الجونة بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر 

 

 

تشكيل الجونة أمام تيم إف سي 

 

وكان الجونة قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على القناة بهدفين نظيفين في دور الـ 32، بينما حقق تيم إف سي مفاجأة كبيرة بإقصائه فريق الاتحاد السكندري من البطولة بعد الفوز عليه بنفس النتيجة في الدور السابق.


ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من خسارة الجونة أمام حرس الحدود بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي سجل خلالها عبد الرحمن جودة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة اليوم الإثنين بين الجونة وتيم إف سي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.. على النحو التالي:

تجدر الإشارة إلى أن تيم إف سي يعتبر من الفرق التي حققت مفاجآت في بطولة كأس مصر هذا الموسم، حيث تمكن من إقصاء فريق الاتحاد السكندري.

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