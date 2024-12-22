فضيحة تضرب أمن إسرائيل..جالانت يتهم نتنياهو بهدم جهاز الشاباك

اتهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المقال يواف جالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، في حال أقدم على إقالة رئيسه رونين بار.

جالانت يتهم نتنياهو بمحاولة هدم جهاز الشاباك

وعاد جالانت لصدارة المشهد الإسرائيلي من جديد، بتسريب حديثه في الغرف المغلقة عن قلقه بشأن مستقبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك، لو تمت إقالة رئيسه رونين بار، الذي يثير معه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخلافات كثيًرا، ليتحول إلى جهاز مشوه مثل الشرطة الإسرائيلية بعد تدخلات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فيها.

وجاء حديث جالانت خلال محادثات مغلقة مع مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء الكنيست بعد إقالته من قبل نتنياهو قبل نحو شهر، ورصدته صحيفة "يسرائيل هايوم" المقربة من نتنياهو.

تصريح يضرب أمن إسرائيل

وعلقت الصحيفة العبرية بأن هذا تصريح غير عادي من شخص كان قبل شهر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أن العلاقة بينه وبين نتنياهو كانت ولا تزال في أدنى مستوياتها، لكن هذا لايبرر تصريحا كهذا يضرب أمن إسرائيل.

لكن المصادر التي سمعت هذا التحذير المثير من جالانت، أرجعته إلى احتمال أن يقوم نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك من منصبه وتعيين مرشح آخر نيابة عنه لرئاسة الجهاز، على خلفية موجة الإقالات التي يخطط لها نتنياهو وبدأها بجالانت نفسه، وفي الطريق رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي الموضوع على لوحة النيشان الآن.

وتوقع الكثيرون إقالة رونين بار قبل هاليفي بسبب الخلافات الأكثر حدة بينه وبين نتنياهو، لكن المهام الموكلة له ومنها مفاوضات اتفاق غزة وإنجازاته الأمنية ستطيل وجوده بعض الوقت، كما هو واضح.

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