مركز التطوير المهني بجامعة دمنهور يطلق خطة لتنمية مهارات طلاب الجامعة

صرح الدكتور أحمد هلال مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور أطلق خطة عمل مكثفة تستهدف تنمية مهارات طلاب الجامعة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل يوميًا خلال إجازة منتصف العام، تستهدف ما يقارب 100 طالب يوميًا.





ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على استمرار تقديم الخدمات والبرامج التطويرية لطلابها، وتقديم الدعم المستمر لهم ومساعدتهم على بناء مسارهم المهني بشكل احترافي، وتحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتور أحمد هلال ـ مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، يواصل مركز التطوير المهني بجامعة دمنهور تقديم التوجيه المهني والتدريب على المهارات للطلاب والخريجين، بهدف زيادة فرصهم في إيجاد الوظائف المناسبة، ومتابعة التطورات المتغيرة في احتياجات سوق العمل، تحقيقًا للتنمية المهنية والبشرية في بالجامعة.





أضاف "هلال" أن الورش التدريبية تتضمن ثلاث موضوعات رئيسية وهي: كتابة السيرة الذاتية، مهارات مقابلات العمل، والبحث عن الوظائف، حيث تهدف هذه الورش إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة وثقة، مؤكدا على أهمية تلك الورش في تأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيرا إلى حصول الطلاب المشاركين على شهادة مجمعة فور اجتيازهم للورش الثلاث، مما يسهم في تعزيز فرصهم التوظيفية وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل.





هذا وقد شهدت الورش إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث تم فتح باب النقاش والإجابة على استفساراتهم حول متطلبات سوق العمل وأفضل الممارسات في التوظيف.



مركز التطوير المهني بجامعة دمنهور يطلق خدمة الاستشارة الفردية

و أضاف "هلال" أنه في إطار حرص المركز على تطوير الخدمات التي يقدمها، أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني عن تقديم خدمة الاستشارة الفردية، والتي تتيح للطلاب حجز موعد مع أحد أعضاء فريق المركز لمراجعة السيرة الذاتية أو إجراء محاكاة لمقابلة العمل، مما يساعدهم على تحسين أدائهم والاستعداد بفعالية لفرص التوظيف.

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