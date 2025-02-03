الإثنين 03 فبراير 2025
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حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 -2 - 2025 في محافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا بمحافظة
حالة الطقس غدًا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء طقسا معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة 22 نهارًا و11 درجة  ليلا.

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومى الأربعاء والخميس المقبلين يصاحبها  نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح  تصل إلى 45:35 كيلو متر فى الساعة.
 

كما يكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 5:3 أمتار.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم


حالة الطقس اليوم 

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون  شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وذلك اليوم وغدا.

 

 

 

حالة الطقس 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقساليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم
 

ومن المتوقع أن يسود طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الارصاد


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 


حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

حالة الطقس اليوم في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم


حالة الطقس اليوم في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

حالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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