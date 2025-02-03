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خارج الحدود

ترامب يعلق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك ويتحدث عن صفقة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه وافق على تعليق فوري للرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر بعد محادثة "ودية للغاية" مع رئيسة البلاد كلوديا شينباوم.

 

ترامب يعلن تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك

وكتب دونالد ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social: "لقد تحدثت للتو مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم. كانت محادثة ودية للغاية وافقت فيها على توفير 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل المكسيك عن الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكى: "سيتم تعيين هؤلاء الجنود على وجه التحديد لوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا".

 

ترامب يتحدث عن عقد صفقة مع المكسيك 

وقال ترامب: "اتفقنا كذلك على وقف الرسوم الجمركية المتوقعة على الفور لمدة شهر واحد، وخلال هذه الفترة سنجري مفاوضات.. وأتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات، مع الرئيسة شينباوم، بينما نحاول التوصل إلى صفقة بين بلدينا".

 أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، فى وقت سابق من مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وافقت على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر.

وقالت رئيسة المكسيك: "اقترحت تجميد الرسوم الجمركية خلال المحادثة مع ترامب والتي غطت موضوعات عدة"، لافته إلى بدء فرق مكسيكية وأمريكية العمل على قضايا الأمن والأعمال.

وتابعت رئيسة المكسيك: "سننشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني على الحدود فورا لمنع تهريب المخدرات للولايات المتحدة، كما اتفقنا على أن تلتزم الولايات المتحدة بالعمل على منع تهريب الأسلحة عالية الذخيرة إلى المكسيك".

رئيسة المكسيك: ترامب وافق على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر

رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأمريكية لها تأثير خطير علينا وعلى واشنطن

 

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