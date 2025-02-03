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خارج الحدود

رئيسة المكسيك: ترامب وافق على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر

رئيسة المكسيك، فيتو
رئيسة المكسيك، فيتو

 أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وافقت على تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر.

وقالت رئيسة المكسيك: "اقترحت تجميد الرسوم الجمركية خلال المحادثة مع ترامب والتي غطت موضوعات عدة"، لافته إلى بدء فرق مكسيكية وأمريكية العمل على قضايا الأمن والأعمال.

وتابعت رئيسة المكسيك: "سننشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني على الحدود فورا لمنع تهريب المخدرات للولايات المتحدة، كما اتفقنا على أن تلتزم الولايات المتحدة بالعمل على منع تهريب الأسلحة عالية الذخيرة إلى المكسيك".

 

وذكرت وكالة «رويترز»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه اتفق مع رئيسة المكسيك على وقف فوري للرسوم الجمركية لمدة شهر.

 

ترامب يوقع مرسوما حول فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

 ومساء أمس، قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إن الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون لها تأثير خطير على اقتصاد أمريكا والمكسيك.

وأضافت رئيسة المكسيك: "نرفض بشكل قاطع البيان الأمريكي بأن لبلادنا علاقات مع عصابات المخدرات وسيادتنا غير قابلة للتفاوض".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم؛ كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

 

تهديدات ترامب ضد عدد من الدول

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، وذلك لما قال إنه "مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".

كما هدد بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين، قائلًا: إن البلاد تشحن مخدرات غير مشروعة إلى الولايات المتحدة.

وهذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من التهديدات التي أطلقها ترامب ضد الدول التي يعتقد أنها لا تلتزم بالمعايير التجارية العادلة.

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