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خارج الحدود

رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأمريكية لها تأثير خطير علينا وعلى واشنطن

رئيسة المكسيك، فيتو
رئيسة المكسيك، فيتو

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، مساء اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون لها تأثير خطير على اقتصاد أمريكا والمكسيك.

 

وأضافت رئيسة المكسيك: "نرفض بشكل قاطع البيان الأمريكي بأن لبلادنا علاقات مع عصابات المخدرات وسيادتنا غير قابلة للتفاوض".

 

ترامب يوقع مرسوما حول فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم؛ كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

 

تهديدات ترامب ضد عدد من الدول

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، وذلك لما قال إنه "مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".

كما هدد بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات القادمة من الصين، قائلًا: إن البلاد تشحن مخدرات غير مشروعة إلى الولايات المتحدة.

وهذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من التهديدات التي أطلقها ترامب ضد الدول التي يعتقد أنها لا تلتزم بالمعايير التجارية العادلة.

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