محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.87%

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨٢.٨٧ ٪ بزيادة نسبية عن العام الماضي بلغت ٤.٢٩ ٪.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ ٣٠٣١٩ طالبًا، حضر منهم ٣٠١٥٩ طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية.

جانب من الاعتماد، فيتو

أبرز الحضور خلال الاعتماد

وحضر اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت ١٠٠٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

نسبة النجاح بالشهادة الهداية بالإسماعيلية

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية الحكومية عربي ٨١.٠٣٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية لغات ٩٦.٩٪.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بنسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة التل الكبير التعليمية ٨٩.٩٧ ٪، بينما بلغت نسبة النجاح في إدارة شمال الإسماعيلية ٨٩.٤٩ ٪، وإدارة القنطرة غرب ٨٢.٣٤ ٪.

ويمكن التعرف على النتيجة من خلال هذا الرابط.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من أبنائنا الطلبة ومطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٨.٧٤٪، بينما بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية ٩٧.٠٢٪ وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية ٩٦.٤٩٪، وفي مادة العلوم ٩٥.٦٩٪، بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات ٨٦.١٦٪.

ويبدأ اعتبارًا من الغد قبول طلبات التظلم والتي تستمر لمدة ١٥ يوما بمقر مديرية التربية والتعليم.

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