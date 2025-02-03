الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

محافظ دمياط يبحث مع رئيس قطاع البنك الزراعى سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ دمياط مع رئيس
محافظ دمياط مع رئيس قطاع البنك الزراعى.. ڤيتو

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، مع أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى بدمياط، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وتم خلاله استعراض خطط التعاون لدعم مجالات المشاركة المجتمعية،  وخدمة أبناء المحافظة، حيث عرض رئيس القطاع ما تم تنفيذه من خلال البنك خلال الفترة الماضية لتوفير بونات شراء السلع الغذائية من خلال الجمعيات التعاونية وذلك من خلال الشراكة مع المحافظة وزارتى التموين والتضامن الاجتماعي وإطلاق مبادرة لتجهيز العرائس وغيرها من المبادرات المجتمعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ دمياط مع أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى بدمياط
محافظ دمياط مع أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى بدمياط

هذا وقد أشاد " المحافظ " بهذا الدور معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع البنك لتحقيق التنمية المجتمعية على أرض المحافظة، وأكد دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود.

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