الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

محافظ دمياط يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لمناقشة مخطط فتح مكتب للتصديقات

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية للمواطنين ووفد الوزارة.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والنائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

 

محافظ دمياط ونائب مساعد وزير الخارجية يناقشان مخططا فتح مكتب للتصديقات بدمياط 

 

وناقش المحافظ والسفير أحمد الشريف آليات فتح مكتب للتصديقات بدمياط، ودراسة المقترحات المطروحة لفتح المكاتب بمقر الغرفة التجارية أو المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة وفقًا للمعايير المُنظمة لذلك، وبحثا إمكانية تحديد الأنسب للتنفيذ وتجهيزه بكافة الإمكانيات توفير عاملين للمكتب وتدريبهم على آليات العمل بها.

وأشار " محافظ دمياط " إلى أن دمياط محافظة ذات طابع تجاري وصناعي، بها ميناء دمياط الذي يُعد من أهم موانئ حوض البحر المتوسط، يشهد مشروعات تنموية ضخمة أهمها محطة حاويات تحيا مصر، علاوة على تميز المحافظة بعدد من الصناعات أهمها الأثاث والحلويات والأجبان، ووجود ثلثي أسطول الصيد المصري بها،  وأكد أن هذا الطابع المتميز، جعل أهمية إنشاء مكتب للتصديق بها، وتيسيرًا على المواطنين الراغبين في استخراج الأوراق الرسمية من مكاتب التصديق بوزارة الخارجية،  والتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى المحافظات المجاورة.

 

محافظ دمياط ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات لمناقشة مخطط فتح مكتب للتصديقات بدمياط 
محافظ دمياط ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات لمناقشة مخطط فتح مكتب للتصديقات بدمياط 

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " اهتمام المحافظة البالغ بتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأوضح أن هناك تعاون وثيق بين المحافظة ووزارة الخارجية والجهات المعنية للوصول إلى مخطط للتنفيذ.

هذا وقد تفقد المحافظ يرافقه السفير أحمد الشريف المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة الجديد، لتحديد إمكانية إقامة المكتب به، حيث أشار " محافظ دمياط " إلى أن المركز تم انشاؤه على أعلى مستوى يضم عدد من الشبابيك والأقسام وساحة لانتظار المواطنين،  لافتًا إلى أنه سيتم دراسة كافة المحاور للتنفيذ والتجهيز.

ومن جانبه أكد السفير أحمد الشريف، أنه سيتم أيضًا معاينة المقر المقترح بالغرفة التجارية،  لتحديد الأنسب للتنفيذ، مؤكدًا أن وزارة الخارجية لديها ٢٥ مكتب تصديق على مستوى الجمهورية وتسعى إلى التوسع فى إقامة المزيد من المكاتب بالتعاون مع المحافظات، للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات

 

 

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